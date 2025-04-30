GPRS المنتجات يحبط عمليتين كبيرتين لتهريب الوقود في البصرة وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الأربعاء، عن إحباط عمليتين كبيرتين لتهريب الوقود في محافظتي البصرة وكركوك ضمن دور كبير لمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS).

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات وزارة النفط متمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية تتواصل بجهود رقابية وتفتيشية لغلق ملف التهريب يوما بعد يوم بشكل نهائي، لاسيما بعد الاضافة النوعية التي حققتها الشركة من خلال عمل منظومة تتبع الحوضيات.

وأوضح، أن وحدة تتبع الحوضيات في البصرة ساهمت في ضبط تسع حوضيات محملة بمواد ومخلفات نفطية مختلفة انحرفت عن مسارها بإتجاه ميناء خور الزبير وقامت بالتفريغ في المنطقة الحرة خلافاً لوجهتها، فضلاً عن اربع حوضيات محملة بالإسفلت المستحلب غيّرت مسارها مع تغيير المستندات اللازمة للتحميل والتصدير في كراجات غير مرخصة قرب الميناء.

وأضاف، بعملية أخرى داهمت الملاكات التفتيشية في محافظة كركوك مرآباً بمنطقة الحمزلي يضم حوضية (دعلج) سعة 16 الف لتر بدون منتوج وعدد من الروبنات، ومقطورتين سعة الأولى 43 الف لتر والثانية 36الف لتر مملوئتين بمنتج مجهول الهوية مع ارقام واوراق غير اصولية، مؤكدا انه تم التوجيه بالتحفظ على المضبوطات بكلتا العمليتين و احالتها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير الأمنية.