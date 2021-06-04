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7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-04T19:00:59+0000
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني يوم الجمعة حادث حريق اندلع داخل سوق الرضوي المشيد من الصفيح في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأفاد الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "7  فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل عدد من المحال التجارية تجاوز مخصصة لبيع المفروشات داخل السوق وابعدت خطر الحريق عن المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وطالب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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