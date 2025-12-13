192 دولة.. العراق ينضم إلى تحالف عالمي لمكافحة الفساد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم السبت، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) التي تضم في عضويتها 192 دولة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الهيئة محمد علي اللامي الوفد المشارك في المؤتمر السنوي للرابطة والاجتماع العام الخامس عشر لها اللذين تستضيفهما العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبر اللامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة من شأنها تعزيز موقع العراق دولياً ممثلاً بالهيئة بين مؤسسات مكافحة الفساد في العالم"، لافتاً إلى "إسهامها في نقل التجارب الدولية الناجحة ومواكبة التطور المتصاعد في إجراءات مكافحة الفساد".

وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس الرابطة (داني وو ينغ مينغ) التي رحب بها بالوفود المشاركة، متمنياً نجاح فعالياته، فيما تضمنت وقائعه استعراض عدد من تجارب مكافحة الفساد الدولية الناجحة، ولا سيما في تسخير تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تقليص مسالك الفساد، وسبل حشد الجمهور نحو التحرك ضد الفساد.

وتناول الاجتماع العام الخامس عشر للرابطة استعراض عملها وأبرز مبادراتها للعام المنصرم والعام المقبل، فضلاً عن المصادقة على انضمام الأعضاء الجدد.

ويأتي انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة واجتماعها العام الخامس عشر؛ تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للمدة (15-19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري).