أول تحرك رسمي لتقصي حقائق سحب 2.5 تريليون دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، مُباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تخصُّ المبالغ الماليَّـة المُودعة في صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات "سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية" التي تناولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنَّ الفرق المؤلفة باشرت إجراءات ومهام التقصّي والتحرّي والتدقيق؛ من أجل التوصُّل لتفاصيل تلك المعلومات؛ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الاصولية بصددها وبحسب القانون.

في السياق، علمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، أن تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، بشأن حجم المبالغ المسحوبة دقيقة ولم يتبقَ في حساب الشبكة سوى مبالغ قليلة جدًا لا تغطي الالتزامات الأساسية.

وكان الأسدي، قد صرح في مقابلة تلفزيونية؛ بأنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار (قرابة ملياري دولار) من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.

وأخبر أحد المصادر، الوكالة، بأن هذا التطور يثير مخاوف جدية حول مصير تلك الأموال وأسباب السحب وكيفية التصرف بالمبالغ الهائلة التي خُصصت للفئات الهشة المشمولة بالرعاية.

ووفق المصدر، فإن القضية قد تكون مشابهة لقضية سرقة الأمانات الضريبية من حيث الحجم والخطورة.