وفاة  مسؤول محلي متأثراً بإصابته بانفجار محطة كهربائية في ديالى

شفق نيوز- ديالى

توفي مسؤول مركز صيانة كهرباء قضاء الخالص في محافظة ديالى، المهندس عامر مولان، يوم الاثنين، متأثراً بإصابته بحروق ومضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن انفجار قاطع كهربائي داخل إحدى المحطات الكهربائية في القضاء الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، نقلا عن مصادر في دائرة كهرباء ديالى، أن "الحادث الذي وقع أثناء أداء المهندس الراحل لواجبه الفني داخل المحطة، أسفر عن تعرضه لحالة حرجة نتيجة إصابات بحروق شديدة، قبل أن تتدهور حالته الصحية لاحقا وتسمم جسده رغم محاولات الكوادر الطبية إنقاذه".

وكان مصدر محلي أفاد الأسبوع الماضي بإصابة مسؤول مركز صيانة كهرباء قضاء الخالص في ديالى بحروق نتيجة تعرضه لحريق ناجم عن انفجار قاطع محطة كهرباء في القضاء