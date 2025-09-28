وفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر محلي في النجف، مساء اليوم الأحد، بوفاة عقيلة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مدينة النجف شهدت مساء اليوم وفاة عقيلة المرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد علي الحسيني السيستاني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أكدت مصادر مطلعة أن مراسم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير ستكون في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين من جامع الشيخ الطوسي وسط مدينة النجف، ويقام مجلس الفاتحة في جامع الخضراء.