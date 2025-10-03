وفاة الفنان العراقي اياد الطائي بعد صراع مع المرض

شفق نيوز - بغداد

توفي الفنان والممثل العراقي اياد الطائي، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 60 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان، الفنان الطائي الذي وافته المنية اثر مرض عضال.

وتدهورت الحالة الصحية للراحل في مطلع شهر أيار/مايو 2025 بعد إصابته بعجز في الكليتين، و ورم خبيث في الكبد ليغادر البلاد الى الهند من أجل تلقي العلاج اللازم، وفقا ما ذكرته زميلته الفنانة الاء حسين.

وفي حينها وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نقابة الفنانين العراقيين نفقات علاج الطائي كافة في دولة الهند، وذلك من خلال منحة مالية من الحكومة العراقية لصندوق تكافل الفنانين.

والراحل ممثل عراقي من مواليد العام 1965 حاصل على شهادة الدبلوم في الإدارة والمحاسبة، وعلى البكالوريوس في الفنون المسرحية، قام بالتدريس في معهد الفنون الجميلة.

وبدأ الطائي مشواره الفني في العام 1990 بدعوة من المخرج عماد محمد للإشتراك في المهرجان الأول للشباب وقد حصل على جائزة أفضل ممثل وبعدها استمر بالمشاركة في المسرح والتلفزيون.

وقدّم الفنان الراحل مئات الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وأعمالًا مميزة في الساحة الثقافية الزاخرة بالنجوم، وهو أيضا عضو نقابة الفنانين العراقيين، وعضو الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح، و مثل العراق في العديد من المحافل الدولية.