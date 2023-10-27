"وضع طارئ" يخرج مطار النجف عن الخدمة

شفق نيوز / أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الجمعة، إغلاق المطار أمام المسافرين، حتى إشعار آخر.

وقال مدير إعلام المطار، حسين حلبوص، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف تجرى له الآن أعمال صيانة (طارئة) في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات، وستستأنف الرحلات الجوية، بعد إكمال الصيانة".

من جهتها أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان اليوم، بأن المطار مغلق خلال هذه الفترة وذلك بسبب حصول تكسرات في بداية المدرج منطقة (10) مسافة 300 متر.

وأضاف البيان أن تلك التكسرات تسببت بنزول التربة اسفل المدرج، مما تطلب قيام الجهات الفنية بإجراء صيانة طارئة في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.