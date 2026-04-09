وزير النفط يوجه بزيادة الكميات المجهزة من البنزين للبصرة

وجه وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، مساء الخميس، بزيادة حصة البنزين لمحافظة البصرة، لتأمين الاستهلاك اليومي للمواطنين.

وجاء في بيان لوزارة النفط، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير حيان عبد الغني، وجه وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج، ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، بـ"زيادة الحصة المقررة من البنزين لمحافظة البصرة لتأمين احتياج المحافظة من الاستهلاك".

وبحسب البيان، طمأنت الوزارة المواطنين بتوفر المشتقات النفطية لتلبية الحاجة الفعلية من الوقود للاستخدامات اليومية ،ولاسيما مادة البنزين، مؤكدة أن لديها الخزين الكافي لتأمين الاحتياج خلال الظروف الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإنتاج اليومي من مادة البنزين تصل إلى أكثر من 32 مليون لتر، وهي توازي نسب الاستهلاك اليومي، وأن الملاكات الوطنية في القطاع النفطي تعمل في كافة الظروف من أجل توفير الإنتاج من المشتقات النفطية، وتجهيزه للمواطنين".

ويوم الثلاثاء الماضي، شهدت محافظة البصرة توقفاً جزئياً لبعض محطات الوقود، نتيجة نقص في مادة البنزين، ما تسبب بزحام وقلق بين المواطنين، في حين رجح مختصون إلى أن السبب يعود إلى إدخال وحدة تحسين البنزين للخدمة، الأمر الذي أدى إلى تأخير مؤقت في تجهيز المحطات.