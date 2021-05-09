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وزير الموارد المائية: تركيا خفضت مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة 50% وإيران لا تستجيب (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T08:26:04+0000
وزير الموارد المائية: تركيا خفضت مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة 50% وإيران لا تستجيب (تحديث)

شفق نيوز/ اعلن وزير الموارد المائية العراقي، يوم الاحد، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف.

وقال الوزير مهدي رشيد في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار ٥٠ بالمئة".

وأضاف ان "روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة ٧٠ بالمئة".

وتابع الوزير؛ أن اخبارا وردتنا بقيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل ايران منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالى، مشيرا إلى أنه تم التأكد من هذه المعلومات عن طريق مراقبتنا التقنية في الوزارة و استشعرنا بان الأمر موجود.

وأكد أن هذا الأمر سيولد مشكلة بالمستقبل وليس في الوقت الحاضر، وقد طلبنا من إيران عقد اجتماع معها حول هذا الموضوع لكن دون استجابة.

وبين وزير الموارد المائية؛ أن انخفاض مناسيب نهر دجلة في الوقت الحاضر هو مخطط له، ونحن نعمل على ذلك، لافتا إلى عدم الحاجة لهذه المياه في الوقت الحاضر، فقط ما نحتاجه هو مياه الشرب.

وزاد الوزير: نحن نقوم بإطلاق المياه تدريجيا من السدود وسوف يرتفع منسوب المياه في نهر دجلة خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية متطلبات الموسم الزراعي الصيفي.

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