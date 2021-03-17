وزير الثقافة يزور المنشآت الثقافية في الأنبار: سندعم النهضة العمرانية في المحافظة

شفق نيوز/ أجرى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية حسن ناظم، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار، تضمنت زيارة عدد من المرافق الثقافية في المدينة.

وحول أهداف الزيارة، قال وزير الثقافة في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "جئنا إلى الفلوجة لزيارة الجمعيات والمباني التي تعنى بالثقافة والشعر والأدب وسنكمل هذه الرحلة لزيارة جميع المرافق الثقافية في المحافظة طوال اليوم".

وأوضح ناظم؛ أن "الوزارة عليها مسؤولية أمام محافظة الانبار، كون لها خصوصية، حيث أنها منذ العام 2003 وحتى احتلالها من قبل تنظيم داعش، والمجتمع تعرض إلى إحداث كبيرة لابد من معالجتها، وأهلها يستحقون كل الاحترام والخير، إذ أن من المتعارف عليه الآن أن المحافظة تشهد نهضة عمرانية ووفرة في الخدمات والبنى التحتية، أيضا وزارة الثقافة معنية بأن تسلط الضوء على هذه النهضة التي تشهدها المدينة من انتعاش ثقافي ملحوظ عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية والتي يقف على رأسها البيوت الثقافية المنتشرة في المحافظة".

واكد "نحن على أتم الاستعداد بأن نعزز الانتعاش الثقافي الذي تشهده الفلوجة، كون مجتمعها بحاجة إلى أجهزة عديدة ومؤسسات ثقافية أخرى تعيد صياغة ما تم تدميره خلال الفترة الماضية".

بدوره؛ قال قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي لوكالة شفق نيوز، ان "زيارة وزير الثقافة جاءت من أجل الإطلاع على واقع الثقافي في الفلوجة، خصوصا وأن الفلوجة تعد مدينة العلماء والمثقفين، ولم تكن يوما مدينة الإرهاب، كما يظن البعض".

وبين الدليمي، أنه "مثلما تم دعم عجلة الإعمار التي تشهدها المحافظة، فيجب دعم شريحة المثقفين، كون بناء الفكر أهم من بناء الحجر".

من ناحيته؛ أكد مؤيد المشوح مدير عام المدينة السياحية في الحبانية شرق الأنبار، أن "تم التباحث مع وزير الثقافة لأجل رفد المدينة بالأجهزة الحديثة والمستلزمات اللازمة التي من شأنها تطوير السياحة في الانبار، ووعدنا الوزير بأنه سيتم تقديم الدعم لها في القريب العاجل".