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الحكومة العراقية: نقل أكثر من 12 مليون شخص ادوا زيارة كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-28T12:14:50+0000
الحكومة العراقية: نقل أكثر من 12 مليون شخص ادوا زيارة كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل يوم الثلاثاء أنها نقلت أكثر من 12 مليون زائر في محافظة كربلاء خلال اداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في محطة قطار كربلاء بحضور مسؤولين بوزارة النقل.

وأُعلنت الوزارة في المؤتمر محاور النقل المتوزعة في محيط مدينة كربلاء والتشكيلات التي شغلتها، وتم كذلك اعلان اعداد الزائرين التي نقلتهم اليات وحافلات تلك التشكيلات.

وقال المسؤولون في المؤتمر، إن اعداد الزائرين المنقولين عبر حافلات وقطارات ومركبات الوزارة تجاوزت اكثر من 12 مليون زائر .

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