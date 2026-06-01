وزارة النفط تعلق على ازمة البنزين: طلب متزايد بسبب السفر وتشغيل التبريد

شفق نيوز- بغداد

عزت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، الزخم الحاصل في محطات تعبئة الوقود في بغداد وبعض المحافظات إلى "الطلب المتزايد" و"ارتفاع درجات الحرارة" .

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي أزمة في البنزين سواء (العادي) أو (المحسن) اطلاقاً"، مؤكداً أن "هذه المادة متوفرة".

واضاف، أن "وزارة النفط عملت منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في المنطقة الحفاظ على المنتجات النفطية كافة، ومنها البنزين"، مشيراً إلى أن "الاستهلاك اليومي للعراق من هذه المادة هو 32 مليون لتر يومياً ونحن في الإنتاج ننتج أكثر من ذلك بكثير".

وأوضح بزون أنه "ليس هناك أزمة، وإنما هناك طلب متزايد على البنزين بهذا التوقيت لسببين رئيسيين، الأول أيام العيد حيث كان هناك سفر وتحرك لأغلب المواطنين والتنقل ما بين المحافظات، وكذلك حالياً قرب زيارة عيد الغدير".

أما الأمر الثاني، بحسب المتحدث، "فهو ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما دفع أغلب أصحاب السيارات إلى تشغيل (التبريد)"، معتبراً أن "هذا الأمر يزيد من احتراق البنزين، ولهذا أصبح هناك طلب متزايد وليس هناك أزمة كما يحاول البعض الترويج لذلك".

وأكد ان "البنزين متوفر وهناك زيادة في الإنتاج تغطي الاستهلاك اليومي واكثر والطلب المتزايد حالياً مؤقت ولا يوجد أي شحة في البنزين سواء المحسن او العادي".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، توفر مادة البنزين بمختلف أنواعها بجميع محطات الوقود، نافياً وجود أي شح في الإمدادات، كذلك أرجع الزخم الحاصل في محطات الوقود إلى ارتفاع الطلب بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

ورغم هذا النفي، مازالت محطات الوقود في بغداد وعدد من المحافظات تشهد طوابير طويلة من السيارات لغرض التزود بالوقود.

وكانت وكالة شفق نيوز قد نشرت تقريرا تناول شكاوى واسعة من مواطنين حول تراجع جودة البنزين في الأسواق المحلية، وما يسببه ذلك من أعطال متكررة في محركات السيارات، خاصة مع شح البنزين المحسن واقتصار أغلب المحطات على النوع العادي منخفض الجودة.

كما نقل التقرير، معاناة مواطنين على الطرق الخارجية من صعوبة توفر الوقود الجيد خلال السفر، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية توفر البنزين ونفي وجود شح، مقابل استمرار الزخم والطوابير في محطات الوقود.