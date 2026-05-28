النفطية: لا أزمة بنزين.. طوابير السيارات بسبب ارتفاع الطلب

أكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية حسين طالب، يوم الخميس، توفر مادة البنزين بمختلف أنواعها بجميع محطات الوقود، نافياً وجود أي شح في الإمدادات، فيما عزى الزخم الحاصل في محطات الوقود إلى ارتفاع الطلب بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وقال طالب، لوكالة شفق نيوز، إن مادة البنزين متوفرة بالكامل ومن إنتاج المصافي المحلية، وتشمل البنزين العادي والمحسن والسوبر، إضافة إلى توفر خزين كافٍ يغطي الحاجة.

وأوضح أن ما شهدته المحطات خلال اليومين الماضيين يتمثل بزيادة كبيرة في الإقبال بسبب عطلة العيد، مبيناً أن الطلب على البنزين وصل إلى أكثر من 40 مليون لتر يومياً.

وأشار إلى أن المحطات الحكومية تواصل العمل على مدار 24 ساعة لتلبية الطلب المتزايد.

وتشهد محطات الوقود في بغداد وعدد من المحافظات ازدحاماً ملحوظاً وطوابير طويلة من المركبات، بالتزامن مع الإقبال على التعبئة قبيل عطلة عيد الأضحى.