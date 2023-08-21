وزارة العمل العراقية تحدد مبلغ وموعد إطلاق منحة التلاميذ والطلبة وطريقة توزيعها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، قرب اطلاق منحة التلاميذ والطلبة المشمولين بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، فيما حددت نسب المنحة للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة من الابتدائية حتى الجامعات.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستطلق منحة التلاميذ والطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي وباشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف أن "الوزارة ستقوم بإرسال بيانات الاسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية إلى وزارتي التربية والتعليم العالي، والوزارتان بدورهما ستقومان بتوزيع هذه المنحة الى التلاميذ والطلاب الاسرة المشمولة بالإعانة بغض النظر عن عددها".

وتابع العقابي ان "المنحة التي ستوزع ستكون بواقع 30 ألف دينار لتلاميذ المدارس الابتدائية و50 ألفا لطلبة المدارس المتوسطة والاعدادية، و150 الف دينار لطلبة الجامعات"، مشيرا الى ان "المنحة توزع بشكل مباشر من قبل وزارتي التربية والتعليم".