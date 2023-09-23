وثيقة ..التركمان يقدمون طلباً رسمياً لوزير الداخلية لإيقاف توزيع عقود شرطة كركوك

شفق نيوز/ أعلن النائب عن المكون التركماني ارشد الصالحي، يوم السبت، تقديم طلب رسمي الى وزير الداخلية عبد الامير الشمري لإيقاف توزيع عقود شرطة محافظة كركوك.

واضاف الصالحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بالرغم من الاتفاق السياسي المبرم بين مكونات كركوك حول ضرورة تحقيق التوازن في توزيع العقود والوظائف، والذي تم تأكيده في الكتاب الرسمي الموجه من النائب ارشد الصالحي إلى وزير الداخلية بتاريخ 26 حزيران 2023، إلا أن استمرار الاقصاء لمكونين رئيسيين على حساب مكون آخر يهدد السلم الاهلي في كركوك".

وتابع "لهذا السبب، قدمنا طلبًا رسميًا لإيقاف توزيع عقود شرطة كركوك الى أن يتم التوافق وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة لتوزيع هذه العقود بشكل متساوي للمكونات ليحقق العدالة للجميع".

وشكا المكونان الكوردي والتركماني في محافظة كركوك، يوم الخميس، من تهميش حيال تعيينات عقود وزارة الداخلية العراقية الأخيرة، فيما هددوا بتظاهرات عارمة لاستحصال حقوقهم.

وقال النائب السابق عن كركوك، ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد إعلان وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقد على ملاك قيادة شرطة محافظة كركوك تبين وجود مخالفات عدة، فضلا عن غياب العدالة في التوزيع بين المكونات".

إلى ذلك، أكد متطوعون لم تظهر أسماؤهم في تعيينات العقود، لوكالة شفق نيوز، عزمهم تنظيم تظاهرات عارمة لاستحصال حقوقهم حسب الاستحقاق القومي لكركوك، وإنقاذهم من كوارث البطالة والعوز المعيشي".

وطالب المتطوعون، رئيس الوزراء بـ"إعادة توزيع الدرجات حسب الأستحقاق القومي لمحافظة كركوك، بعيداً عن أي اعتبارات خارج أطر القانون والعدالة والمساواة".