واشنطن تبلغ بغداد باختبار "ذخيرة حيّة" في المنطقة الخضراء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سِفارةُ الولايات المُتّحدة الأميركية في بغداد، مساء يوم الخميس، عن إجراء اختبار ذخيرة حيّة روتيني لأنظمتها الدفاعية في مقرها، صباح يوم غد الجمعة.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها ‏أبلغتْ "السُلطاتَ العراقيّة بإجراء اختبار ذخيرة حيّة روتيني لأنظمتنا الدفاعية صباح يوم الجمعة 19/ كانون الأوّل/ديسمبر، في مقرّ السفارة الأميركية ومركز بغداد للدعم الدبلوماسيّ في العاصمة بغداد".

ولفتت في بيانها، إلى أن "السفارةُ الأميركية ستواصل في بغداد أعمالها الاعتيادية على نحوّ طبيعي".