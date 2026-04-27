هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور أحمد عبد السادة وعماد المسافر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، منع الظهور الإعلامي لإعلاميين اثنين هما أحمد عبد السادة وعماد المسافر، وذلك لمخالفتهما لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة.

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الإداري المرقم (152) في 26/ 2/ 2025 وبناء على تقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيئة المتعلق بمضمون ما نشره (أحمد عبد السادة)، عبر منصة (ميتا) بتاريخ 27/ 4/ 2026 الساعة (9:00) صباحاً، في مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة".

وبينت أن المخالفة جاءت تحديداً في "المواد الباب الثاني المادة (3) المواد الكاذبة والباطلة، والباب الثاني المادة (4) الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".

وتابعت: "عطفا على قرارنا الصادر بتاريخ (30/ 3/ 2026) الذي نص على منع الظهور الإعلامي لأحمد عبد السادة في جميع وسائل الإعلام العراقية والمحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (30) يوما، تقرر تمديد قرار المنع بحق أحمد عبد السادة لمدة (60) يوما ولغاية (28/ 6/ 2026) وتتحمل الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".

ونصت الوثيقة الثانية على أنه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الإداري المرقم (952) في 26/ 2/ 2025 وبناء على تقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى الهيئة المتعلق بمضمون ما نشره (عماد المسافر)، عبر منصة (مينا) بتاريخ 26/ 4/ 2026 الساعة (10:24) مساءً، في مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة".

وأوضحت أن المخالفة جاءت تحديداً في المواد الباب الثاني المادة (3): المواد الكاذبة والباطلة، والباب الثاني المادة (1) الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات

ولفتت إلى أنه" تقرر منع الظهور الإعلامي لعماد المسافر في جميع وسائل الإعلام العراقية والمحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (60) يوما من تاريخ صدور اعمامنا هذا، وتتحمل الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".