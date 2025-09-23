نينوى.. 10 إصابات إثر مشاجرة عشائرية وصعقة كهربائية تنهي حياة شاب

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عشر إصابات نتيجة مشاجرة عنيفة اندلعت بين طرفي نزاع في منطقة قصر المطران وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة وقعت قرب محلات الزينة في منطقة قصر المطران، على خلفية خلاف مالي يتعلق بديون بين أحد الأشخاص وصاحب محل، حيث رفض الأخير تزويده بحاجات تجارية ما أدى إلى تصاعد الخلاف".

وأضاف أن "النزاع تطور إلى مواجهة بين أفراد من عشيرتين، استخدمت فيها أدوات حديدية وأنابيب معدنية (بواري)، وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح مختلفة".

وأشار المصدر، إلى "نقل المصابين إلى مستشفى الموصل العام لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية بفض النزاع واعتقلت عدداً من المشاركين من طرفين النزاع على ذمة التحقيق".

وفي حادثة أخرى، لفت المصدر، إلى وفاة شاب بصعقة كهربائية أثناء صبغ عمود ضغط عالٍ في حي التأميم بمدينة الموصل.

وبين أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً توفي ظهر اليوم، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة حي التأميم مقابل محطة الوقود في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأوضح أن "الشاب كان يعمل كاسباً، ويقوم بصبغ أحد أعمدة الضغط العالي عندما تعرض لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".