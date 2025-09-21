نينوى.. معلمون يطالبون بنقلهم من الأطراف إلى مركز الموصل

شفق نيوز- نينوى

طالب 121 معلماً ومدرساً من المعيّنين في عام 2020، يوم الأحد، بالسماح للهم بالنقل إلى مركز مدينة الموصل، بعد قضائهم المدة القانونية للخدمة في أطراف محافظة نينوى.

وقال عدد من المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إنهم خدموا "أكثر من خمس سنوات في أقضية بعيدة كالبعاج وربيعة، التي تبعد نحو 170 كم عن محل سكنهم، في حين نُقل آخرون من زملائهم إلى داخل الموصل دون أن يخدموا يوماً واحداً خارجها"، على حد قولهم.

وبحسبهم، فإن "التعيينات الأخيرة وفّرت أكثر من 22 ألف معلم وإداري، إلى جانب عقود جديدة، ما كان كفيلاً بإنهاء معاناتهم، لكن المشكلة ما تزال قائمة"، مطالبين "بقرارات منصفة تعالج الغبن وتضمن العدالة في توزيع الملاكات التربوية".

وينص القانون العراقي الخاص بوزارة التربية على أن يخدم المعلّمون والمدرّسون في أطراف المدن في بداية تعيينهم على أن يُنقلوا لاحقاً إلى مدارس أقرب لمناطق سكناهم بعد إكمالهم المدة القانونية.