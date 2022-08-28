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  نينوى.. ضبط مشاريع شابتها مخالفات بقيمة 44 مليار دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-28T12:55:42+0000
  نينوى.. ضبط مشاريع شابتها مخالفات بقيمة 44 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تنفيذها عمليات ضبطٍ لمخالفاتٍ في عشرات المشاريع في محافظة نينوى، مبينةً أن إجمالي مبالغها وصل إلى أكثر من (44,000,000,000) مليار دينار.

 وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مديرية تحقيق نينوى كشفت عن مخالفاتٍ في عقود (30) مشروعاً تمت إحالتها في المحافظة، دون إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، لافتةً إلى أن إجمالي مبالغ تلك العقود بلغ (44,069,766,311) مليار دينارٍ.

 وأضافت الدائرة إن فريق عمل المديرية رصد مخالفاتٍ في موضوع إعلان الفرصة الاستثمارية في هيئة استثمار نينوى الخاصة بإنشاء مجمعاتٍ سكنيةٍ، منوهةً بأن المجمعات تم تشييدها على (6) قطع أراضٍ وبمساحةٍ إجماليةٍ بلغت (111) دونماً.

 على صعيدٍ آخر، تم ضبط معاملة قرضٍ في المصرف الزراعي التعاوني – فرع نينوى بمبلغ (48,000,000) مليون دينارٍ، بعد قيام موظفين في المصرف بترويج معاملة شراء ساحبةٍ زراعيةٍ، دون علم المقترض.

وفي عمليةٍ رابعةٍ، تم ضبط متهمين اثنين من موظفي التجاوزات في قطاع الموصل الجديدة البلدي؛ لقيامهما بأخذ مبالغ ماليةٍ من المتجاوزين مقابل السماح لهم بالبناء والتجاوز على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة.

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