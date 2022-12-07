نينوى .. حماية مدير عام في الكهرباء يعتدون بـ"الضرب المبرح" على أحد المنتسبين

شفق نيوز / أفاد مصدر امني في محافظة نينوى ، اليوم الأربعاء، بأن منتسباً في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية تعرض لضرب مبرح من قبل حماية مدير عام الشركة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حماية مدير عام في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية /المنطقة الشمالية، اعتدوا بالضرب المبرح على منتسب من كوادر الشركة في مقرها بالجانب الايسر من الموصل"، من دون تبيان سبب الاعتداء.

وأضاف المصدر أن "المجني عليه تقدم بدعوى قضائية للحصول على حقه بالقانون".