نينوى.. تنقيب مقبرة جماعية والتحري عن موقع جديد قد يضم رفاتاً

شفق نيوز- نينوى

باشر فريق فني مشترك، يوم الأحد، بإشراف مؤسسة الشهداء، أعمال فتح وتنقيب مقبرة جماعية في منطقة مشيرفة بمحافظة نينوى، فيما أجرى كشفاً فنياً أولياً لموقع جديد يُشتبه بوجود مقبرة جماعية فيه بمنطقة الهرمات.

وقالت المؤسسة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق يضم متخصصين من دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، وبدعم تنسيقي من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، مشيرة إلى أن أعمال التنقيب تُنفذ وفقاً لأحكام قانون شؤون المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015.

وأضافت أن الرفات المستخرجة سُلّمت إلى دائرة الطب العدلي وفق محاضر أصولية، لإجراء الفحوصات المختبرية واستخلاص النماذج العظمية، تمهيداً لمطابقتها مع عينات دم ذوي المفقودين بهدف تحديد هويات الضحايا وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.

وأوضحت المؤسسة أن الأوراق التحقيقية ومحاضر الضبط والكشف والملفات القانونية الخاصة بالموقع والرفات ستُحال إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوثيق الجرائم المرتكبة.

وفي السياق ذاته، أجرى الفريق كشفاً فنياً أولياً على موقع في منطقة الهرمات يُشتبه بوجود مقبرة جماعية فيه، تمهيداً لإدراجه ضمن خطط التنقيب المقبلة.