نينوى: الاتفاق على استكمال متطلبات تشغيل مطار الموصل خلال 3 أشهر

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع سلطة الطيران المدني العراقي، لاستكمال المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بتشغيل مطار الموصل الدولي، وفق سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

وقال الدخيل، في منشور على صفحته في "الفيسبوك" تابعته شفق نيوز، إن اجتماعاً عُقد في مقر سلطة الطيران المدني، جرى خلاله الاتفاق على تولي محافظة نينوى تدقيق جميع المخططات من قبل استشاري متخصص وفق الأولويات المحددة، فضلاً عن استكمال المخططات الخاصة بإجراءات الاقتراب والمغادرة للطائرات.

وأضاف، أن سلطة الطيران المدني ومحافظة نينوى ستعملان على اختيار جهة مشغلة للمطار وفق المعايير الدولية المعتمدة، استناداً إلى توجيهات ومداولات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً، إلى أن الأطراف المعنية اتفقت على إنجاز هذه المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مصادقة رئيس الوزراء على محضر الاجتماع

وختم محافظ نينوى حديثه بالقول إن استكمال تلك الإجراءات سيمهد لمنح مطار الموصل الدولي الترخيص الرسمي من قبل سلطة الطيران المدني تمهيداً لإدخاله الخدمة.

وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي بتأريخ 10 حزيران/يوليو 2026، عن أسباب التأخر في افتتاح مطار الموصل الدولي، عازية ذلك إلى عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي للمشروع، وتحديد الجهة المشغلة للمطار، ومتطلبات أساسية أخرى لم تُنجز بعد.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قد افتتح بتأريخ (16 تموز/ يوليو 2025)، مطار الموصل الدولي الذي أُعيد بناؤه بعد 8 أعوام من تحرير نينوى من تنظيم داعش.

وكان من المؤمل إكمال المطار وتشغيله بشكل كلي بعد شهرين من الافتتاح، إلا أنه لم يكتمل وتم إغلاقه لأسباب مجهولة.