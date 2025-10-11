نقابة فناني نينوى تنتقد شعار مجلس المحافظة الجديد: لا يليق بتاريخ المدينة

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس فرع نقابة الفنانين في نينوى تحسين حداد، يوم السبت، عن استياء النقابة من نموذج تصميم شعار مجلس محافظة نينوى الجديد، مؤكداً أنه بعيد عن العمق الحضاري للمحافظة.

وقال حداد، لوكالة شفق نيوز، إن "التصميم المعتمد يفتقر لأبسط مقومات فن التصميم، إذ لم يتضمن حتى اسم مجلس محافظة نينوى"، معتبراً أن إلغاء دور الفنانين في هذا الملف يعكس ابتعاد أعضاء المجلس عن الشريحة الثقافية والفنية، وعدم إيلائهم أي أهمية للجانب الجمالي والمعنوي للهوية البصرية للمحافظة".

وأضاف أن "فناني نينوى يرفضون بشكل قاطع اعتماد هذا الشعار الذي لا يمثل العمق الحضاري والثقافي للمدينة"، مبيناً أنه "كان من المفترض أن تُجرى مسابقة رسمية بإشراف نقابة الفنانين وتشكيل لجنة من كبار المصممين والفنانين التشكيليين لاختيار تصميم يليق بتاريخ نينوى الثقافي والحضاري".

يذكر أن مجلس محافظة نينوى كان قد تعرض إلى موجة انتقادات وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه يوم الخميس الماضي التصويت على الشعار الجديد بالتنسيق مع شركة مختصة. وانتقد مدونون المجلس لابتعاده عن مهامه التشريعية والخدمية، وانشغاله بأول “إنجاز” له بعد نحو عامين من تشكيله، والمتمثل بتغيير الشعار.