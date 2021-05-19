نزاعات عشائرية تتسبب بانقطاع الكهرباء جنوبي العراق وتحذير من انطفاء تام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاربعاء، عن تعرض منظومة الطاقة إلى انفصال خط الضغط الفائق 400 كي في (هارثة/قرنة) عن العمل بسبب نزاع عشائري واشتباكات مسلحة في منطقة الشافي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

واوضح بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث تسبب بإضعاف الارتباطات الكهربائية للمنطقة الجنوبية مع المنظومة الوطنية للضغط الفائق".

واشار إلى أن "محافظات الجنوب (البصرة،ميسان،ذي قار) تعمل الآن على خطوط(رميلة/ناصرية ٤٠٠ كي.في)وخط (رميلة/خور ٤٠٠ كي.في)والذي يستدعي التزام تلك المحافظات بتقنين إستهلاك الطاقة والحفاظ على المنظومة وعدم تعرض المحافظات الجنوبية الى الاطفاء التام، ريثما تكتمل أعمال صيانة الخط والابراج المتضررة، والذي سارعت ملاكات نقل الجنوب الى مكان الحادث لأصلاح الضرر وإعادة الخط للعمل".

كما اسفر حادث انفصال الخط المذكور بالتسبب بإنخفاض مستويات الجهد(الفولتيات)بشكل كبير في المنطقة الجنوبية.

ودعت وزارة الكهرباء جميع المواطنين الى "المحافظة على البنى التحتية والمحطات والخطوط والشبكة الكهربائية كونها ملك عام يعود ضرره وتخريبه على المواطنين والصالح العام".