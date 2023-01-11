"نجاتك في الدقيقة الأولى".. تحذير للسائقين في العراق

شفق نيوز/ حذّرت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأربعاء، من السفر في حالة الطقس السيئة في فصل الشتاء، مقدمة إرشادات للمضطرين على مواجهة الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف وكيفية التعامل مع المواقف في حال تعرضوا لها، مؤكدة أن التصرف السريع في الدقيقة الأولى قد تجني الشخص من الحادث.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "على سائقي المركبات بمختلف أنواعها الانتباه إلى الطرق التي تكون بمحاذاة البزول أو الأنهر، والجسور واطئة الارتفاع ذات السايد الواحد لاسيما في مناطق القرى".

وأضاف عبدالرحمن، "والحذر خاصة في فصل الشتاء عندما يكون الطقس سيئا ويحجب الرؤية - نتيجة غزارة الأمطار والضباب الكثيف - خلال السير بالقرب من أذرع البزول أو الأنهر، واتخاذ علامات دلالة للوقوف والعبور وعدم المجازفة أو الاستهانة ان كان مستوى الرؤية متدنٍ، بل يجب إيقاف السيارة والانتظار حتى تخف الأمطار ويزول الضباب".

الدقيقة الأولى مصيرية

وفي حال سقطت السيارة في البزل أو الأنهر، يؤكد عبدالرحمن على أهمية "عدم الارتباك والتصرف سريعا في الدقيقة الأولى للنجاة، لذلك يجب كسر النافذة من عكس الجهة التي انقلبت بها السيارة، ويمكن الاستعانة بحافة مسند الرأس الذي يكون على المقعد لكسرها والخروج إلى السطح قبل تدفق المياه ونفاد الأوكسجين، وبعدها يتصل على الدفاع المدني المرقم 115، أو على هاتف سيطرة النجدة 104 للإبلاغ عن الحادث وموقعه".

سفر ضروري

تنصح مديرية الدفاع المدني بعدم السفر خلال الأمطار الغزيرة أو الضباب الكثيف لحين انجلاء الظاهرة الطقسية السيئة، لكن

أن كان لابد من السفر، فـ"يجب اتخاذ إجراءات السلامة التي توصي بها المديرية والسير في وسط الشارع، واستخدام إضاءة الضباب، وعدم اتخاذ المسار الأيمن دليلا، لأن الكثير من السيارات سوف تكون متوقفة على هذا المسار، من الذين لا يستطيعون السير في الضباب"، بحسب عبدالرحمن.

وتابع، "وعند إيقاف السيارة يجب الهبوط على كتف المسار الأيمن، والابتعاد عن الشارع في الضباب الكثيف، والانتظار لحين زوال الضباب بشكل نهائي أو تخف حدته بحيث يستطيع الرؤية عند السياقة، وكذلك الابتعاد عن مشتتات الذهن مثل الهاتف واطفاء الراديو حتى يتمكن من الاستماع إلى الأصوات الخارجية المحيطة بعجلته، ويطلب الهدوء في حال كان معه أطفال أو عائلة لكي يستطيع التركيز على المسار".

وشدد العميد، على ضرورة "استخدام الماسحات – بعد التأكد من ملء خزانها بالمياه قبل السفر - ومزيل الرطوبة (التدفئة) ليكون الزجاج الأمامي والخلفي صافيا يستطيع الرؤية من خلاله لمواصلة مسيره، وكذلك المرايا الجانبية، وخفض القليل من نافذته ليستمع إلى أصوات السيارات التي تمر من جانبه، وعدم تشغيل الاشارة الرباعية كونها تربك من خلفه وقد يظن أنها متوقفة، بل يكون استخدامها عند ركن السيارة على السايد الأيمن".

وأكمل عبدالرحمن، "وكذلك يجب تخفيض السرعة، لأن السرعة الفائقة لن تعطي مجالا لتفادي الحادث في حال تفاجأ بسيارة متوقفة أمامه"، مشيرا في ختام حديثه إلى أن "من لديه سفرا متواصلا نتيجة عمل، عليه متابعة أخبار الطقس، ليعلم مناطق الضباب الكثيف أو الأمطار الغزيرة، وفي حال كانت هناك إمكانية للتأجيل لعدة ساعات يكون أفضل من المجازفة في النفس والسيارة".