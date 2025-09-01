نائب يرفع دعوى ضد مقدم برامج ويطالب بـ"تشديد العقوبة"

شفق نيوز- بغداد

رفع النائب علاء الحيدري، دعوى قضائية ضد مقدم البرامج عدنان الطائي، بسبب "الخدش" الذي لحق بالنائب و"السب" غير المباشر، من قبل المشكو منه.

ووجه الحيدري، الدعوى للادعاء العام العراقي، وطالب فيها بأن بتشديد العقوبة، نتيجة لما لحق به من قبل الطائي وخلال برنامجه "الحق يقال".

وجاء في الدعوى، التي وردت لوكالة شفق نيوز، أنه "يرجى تفضلكم بتحريك الشكوى الجزائية مع المطالبة بالتعويض ضد المشكو منه عدنان الطائي استنادا الى احكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، عما لحق بي من خدش وجرح للاعتبار والشعور وللنيل من كرامة الخدمة العامة المكلف بها بصفتي نائباً في مجلس النواب العراقي، مع المطالبة بتشديد العقوبة نظراً لوقوع السب بطريقة نشر إعلامية واسعة الانتشار استنادا لأحكام المادة 434 من القانون ذاته".