مؤسسة حقوقية: ارتفاع نسبة هجرة الشباب 40% رغم المخاطر

شفق نيوز/ كشفت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق اللاجئين والنازحين، يوم الثلاثاء، أن نسبة هجرة الشباب في ارتفاع على الرغم من خطورة الهجرة غير الشرعية وتكرار غرق اليخوت كل يوم.

واشار بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، الى ان اعداد المهاجرين تتزايد يوما بعد يوم، ووفقا لتقرير للأمم المتحدة فقد عبر أكثر من 18 ألف لاجئ البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا على الرغم من مخاطر الأمواج والطرق الخطرة.

واضاف البيان ان الظروف المعيشية السيئة والبطالة وعدم الإستقرار هي الدوافع الرئيسية لتشجيع الشباب على الهجرة، بالإضافة إلى الدعايات الكاذبة ومحاولات خداع الشباب من قبل المتاجرين بالبشر الذين يدعون أن يخوتهم آمنة.

ولفت إلى أن لا شيء من هذه الادعاءات صحيح، فمخاطر الهجرة غير الشرعية أكبر بكثير مما يتم الحديث عنه كل يوم.

ووفقا للبيان فقد ارتفع عدد المواطنين العراقيين المهاجرين من إقليم كوردستان بشكل غير متوقع منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي وأوائل آب/ أغسطس الجاري، مشيرا إلى تعليق التأشيرات التركية للعديد من المواطنين العرب.

كما اشار البيان الى ان الهجرة زادت بنسبة 35٪ إلى 40٪، وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ عام 2020، منوها الى ان هناك أسباب عديدة للهجرة واللجوء في بلدان أخرى والشباب دائما ضحايا محاولة البحث عن حياة أفضل.