ميناء أم قصر يختنق بالشاحنات.. وتحذيرات من بلوغ 10 آلاف شاحنة عالقة قريباً

شفق نيوز- البصرة

شهد ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، أزمة متفاقمة نتيجة تكدس أكثر من 3600 شاحنة داخل ساحة الترحيب، مع دخول نحو 200 شاحنة إضافية يومياً، فيما لا يتجاوز عدد الشاحنات الخارجة 1200 في اليوم، ما ينذر بارتفاع العدد إلى أكثر من 10 آلاف شاحنة إذا استمر النظام الحالي من دون حلول.

وقال عدد من أصحاب المصانع الوافدين من مدن الوسط والجنوب لوكالة شفق نيوز، إن "معاملنا متوقفة منذ أكثر من أربعين يوماً بشكل تام بسبب تأخير وصول المواد الأولية وتعطّل سلسلة التوريد، وهو ما أدى إلى خسائر بمليارات الدنانير، إذ لا تقل خسائر أي معمل عن 200 إلى 400 مليون دينار نتيجة الغرامات التأخيرية".

وأوضح الصناعيون، أن "هذه الغرامات تُدفع إلى شركات أهلية غامضة، أغلبها أجنبية وليست عراقية، الأمر الذي يؤدي إلى تهريب الأموال إلى خارج البلاد بدلاً من بقائها داخل السوق المحلي"، معتبرين أن "هذه الإجراءات بمثابة حرب على الصناعة العراقية وإضعاف متعمد لقدرتها على الاستمرار".

وأكدوا أن "استمرار التأخيرات وعدم معالجة الأزمة سيتسببان بشلل كامل في قطاعات صناعية مختلفة"، مطالبين الحكومة بـ"التدخل العاجل وإعادة تنظيم آلية تفريغ الشاحنات بما يحافظ على المصالح الاقتصادية الوطنية ويمنع استنزاف الأموال".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت أمس الاثنين، إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، كانت تحتوي على مواد طبية وأخرى عسكرية مخبأة بطريقة غير قانونية.