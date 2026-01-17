ميسان.. ضبط ثلاثة متهمين حاولوا الاستيلاء على أراضٍ عائدة للدولة

شفق نيوز- ميسان

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، بضبط ثلاثة مُتَّهمين في محافظة ميسان، على خلفيَّة استيلائهم على أراضٍ عائدةٍ للدولة، مبينة أن ذلك تسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الدولة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان وبعد قيامه بأعمال المُتابعة والتحرّي تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ على خلفيَّة قيامهما بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء عليها، وبيعها للمُواطنين على أنَّها طابو (سند 25)".

وأضافت أنَّ "المتهمين تمَّ ضبطهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع قطع الأراضي المُقسَّمة وتسليك أعمدة الكهرباء"، مُوضحةً أنَّ "مساحة الأرض الكليَّة المتجاوز عليها تُقدَّرُ بأكثر من (8 دوانم)".

في حين أشارت الهيئة إلى أن "الفريق قام بضبط مُتَّهمٍ أثناء محاولته الاستيلاء على أرضٍ زراعيَّةٍ واقعةٍ قرب دائرة البطاقة الوطنيَّة القديمة في أحد أحياء مدينة العمارة، حيث لاحظ الفريق فور وصوله إلى الموقع وجود آثار تجريف للأرض، تمثلت بفتح شارعٍ ترابيٍّ وسط الأرض الزراعيَّة، تمهيداً لتقسيمها إلى قطعٍ سكنيَّةٍ".

وبينت أن "الفريق لاحظ أنَّ المُتَّهم كان يجرف الأرض ويباشر أعمال التفتيت بنفسه مُستعيناً بآليةٍ نوع شفل كان يستقلها، وقد تمكَّن فريق الهيئة من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة إضراره عمداً بمصالح الدولة".