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نصف معامل وزارة الصناعة العراقية تشارك المواطنين بـ"مياه الشرب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-22T06:42:28+0000
نصف معامل وزارة الصناعة العراقية تشارك المواطنين بـ"مياه الشرب"

شفق نيوز / أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، توقف ما نسبته 31% من المعامل التابعة لوزارة الصناعة، فيما أوضحت أن نصف هذه المعامل تعتمد على "مياه الإسالة" كمصدر رئيسي للمياه المستخدمة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن من القطاع العام والمختلط خلال عام 2020 بلغ 42 شركة، في حين بلغ عدد المعامل التابعة لها 225 معملا، وما متوقف منها تجاوز 31%".

وأضاف الجهاز، أن "ما يقارب من نصف هذه المعامل تعتمد على مياه الاسالة كمصدر رئيسي للمياه المستخدمة في العمليات الصناعية وبواقع 49.3%، في حين كانت شبكات الصرف الصحي (المجاري) هي جهة التصريف الأكثر استخداما من قبل المعامل وبنسبة 40%".

وأشار إلى أن "هذه المعامل شكلت عبئا كبيراً على كل من قطاعي المياه والمجاري"، مبيناً أن "عدد المعامل من القطاع الهندسي والغذائي والدوائي والنسيجي، تولد نفايات صناعية خطرة وبواقع 16 معملا، 12 منها تابعا للقطاع الهندسي ومعملا واحدا للغذائي والدوائي و3 معامل تابعة للقطاع النسيجي".

وتابع الجهاز المركزي للإحصاء، أن "إجمالي الكميات المتولدة من المعامل آنفة الذكر بلغ 2.5 طن/شهر، وشكلت كمية النفايات الخطرة المتولدة من القطاع الهندسي النسبة الأعلى وبواقع 1.7 طن/شهر، والأقل من القطاع الغذائي والدوائي وبواقع 65 كغم/شهر".

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