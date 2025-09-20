موظفو مفوضية الانتخابات في بابل يحتجون للمطالبة بقطع أراضٍ (صور)

شفق نيوز- بابل

نظّم موظفو مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة بابل، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من شروط شمول توزيع قطع الأراضي.

وقال أحد المشاركين في الوقفة محمد خضير محمد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "منذ عام 2004 ونحن نخدم العملية الانتخابية بكل حيادية، وقدّمنا شهداء في ظروف صعبة، واليوم نطالب محافظ بابل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد على منحنا قطع أراضٍ عاجلة أسوة بباقي المحافظات التي باشرت بالتوزيع فعلياً".

من جانبه، أشار حاتم تايه كاظم، إلى أن "عدد موظفي مكتب انتخابات بابل لا يتجاوز 400 موظف"، مؤكداً للوكالة، أن "هذه الشريحة قدمت تضحيات كبيرة وتستحق من الحكومة المحلية إنصافها من خلال توجيه الدوائر المعنية بتخصيص الأراضي".

أما عبد الله لطيف علي، مدير أحد مراكز التسجيل، فقد أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "محافظات العراق الأخرى وزعت الأراضي لموظفي المفوضية، فيما بقيت بابل وحدها لم تتخذ أي إجراء رغم وصول كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأضاف: "نحن اليوم نطالب بحقوقنا المشروعة، وأبسطها قطعة أرض نسكن فيها بعد سنوات طويلة من الخدمة، قبل أن نصل إلى سن التقاعد بلا مأوى ولا بديل".

وشدد المحتجون على أن "تظاهرتهم سلمية، وتهدف إلى إيصال صوتهم للجهات المعنية في محافظة بابل ومجلس المحافظة"، آملين أن "يتم التعامل مع قضيتهم بجدية أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى".