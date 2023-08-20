من منزل متواضع وإعانة اجتماعية.. شفق نيوز تتقصى أوضاع الأول على صلاح الدين بالدراسة الاعدادية

شفق نيوز/ رغم العوز المادي والدخل المعيشي المحدود وانعدام مقومات الدراسة المنهجية من دروس خصوصية ووسائل دراسية ساندة وفي قرية نائية ومنزل متواضع تمكن الطالب عامر عواد جويد الجميلي من حصد المركز الأول على صلاح الدين وضمن الاوائل في العراق وبمعدل 99,86 في الدراسة الاعدادية - الفرع الاحيائي.

الجميلي شكا لوكالة شفق نيوز, الظلم الاعلامي والاهمال حيال قصة نجاح فريدة تستحق الوقفة والحديث، ويروي قصة النجاح العسيرة في السادس الاحيائي والتي خاضها منتصرا دون اي دروس خصوصية او دعم مادي إذ تتقاضى أسرته المكونة من 3 أفراد براتب اعانة اجتماعية يبلغ 275 الف دينار.

ضعف الدخل المعيشي وانعدام وسائل الدراسة الاخرى الساندة مقارنة بطلبة الاعدادية لم تمنع الجميلي من تحقيق حلمه والارتقاء نحو مستقبل زاهر بعد ضمانه الدراسة في المجموعة الطبية.

ويقول الجميلي، نعيش بمنزل متواضع انا ووالدتي وشقيقتي، ووالدي توفي عام 2014 في قرية (جميلة) في الساحل الايسر للشرقاط ورغم الظروف الصعبة قاتلت المصاعب وحققت هدفي وحلم اسرتي بعدما سجلت تفوقا مستمرا في جميع المراحل الدراسية من الأول الابتدائي لغاية السادس الاعدادي.

الاصرار ودعم الاسرة ووالدته بشكل خاص ابرز عوامل النجاح التي ذللت جميع الصعاب والظروف القاسية للجميلي.

وعن الانتقال الى مرحلة الدراسة الجامعية ودخول الجامعات الطبية، يقول الجميلي إن "قلقا كبيرا يراوده حيال تكاليف ونفقات الدراسة في كلية الطب في ظل ظروفه الحالية المعيشية مستدركا، "سأواصل مسيرتي الدراسية لإكمال تحقيق حلمي وحلم عائلتي ولكل مجتهد نصيب".