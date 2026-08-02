منح 15 ألف زائر أفغاني تأشيرات دخول إلى العراق مجاناً (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، يوم الأحد، عن منح 15 ألف زائر أفغاني تأشيرات دخول إلى البلاد مجاناً من جهة لا تمتلك إجازة رسمية لممارسة النشاط السياحي، معتبرة ذلك "خرقاً واضحاً" للتشريعات المنظمة للقطاع، فضلاً عن ضرره بالقطاع الخاص الوطني، فيما دعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه المخالفات.

وذكرت الرابطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تُعرب عن استغرابها وقلقها الشديد إزاء استمرار منح موافقات لجهات ومؤسسات لا تمتلك إجازة رسمية لممارسة النشاط السياحي لاستقدام مجاميع من الزائرين رغم أن القوانين النافذة حصرت هذا النشاط بشركات السفر والسياحة المجازة أصولياً".

وأضافت أن "منح إحدى المؤسسات الدينية أو الإنسانية أو الخدمية عراقية كانت أم أجنبية، موافقة مجانية لاستقدام (15,000) زائر أفغاني وفقاً للكتاب الصادر عن المديرية العامة للجنسية والإقامة رغم أنها جهة ليست مرخصة لممارسة العمل السياحي يمثل خرقاً واضحاً للتشريعات المنظمة للقطاع ويشكل تجاوزاً على اختصاص الشركات السياحية المجازة فضلاً عن إلحاق ضرر مباشر بقطاع يشغل آلاف العراقيين ويعد أحد روافد الاقتصاد الوطني ويعد مصدراً لتسريب العمالة داخل البلد".

وجاء في البيان، أن "رابطة شركات السفر والسياحة تؤكد أن احترام القانون يقتضي حصر ممارسة النشاط السياحي بالشركات المجازة وعدم السماح لأي جهة أخرى بمزاولة هذا النشاط تحت أي مسمى حفاظاً على مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وحماية القطاع الخاص الوطني".

ودعت الرابطة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى "التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه المخالفات ومراجعة جميع الموافقات الممنوحة لجهات غير مختصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون وإنصاف شركات السفر والسياحة العراقية، حماية لحقوقها وحقوق آلاف العاملين فيها".

وختمت بالقول: "نحن لا نطالب بامتيازات بل نطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لحماية الدولة والقطاع الخاص على حد سواء".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد أعلنت في مناسبات سابقة منح سمات الدخول المجانية للزوار من باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن.

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن أمس السبت، دخول 4,007,257 زائراً إلى العراق خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر محرم حتى ليلة الجمعة.

ويحيي المسلمون الشيعة في محافظة كربلاء العراقية ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).