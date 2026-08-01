معن: نحو 5 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق منذ الأول من محرم

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، يوم السبت، عن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق منذ الأول من شهر محرم.

وقال معن، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة أظهرت دخول 4,007,257 زائراً إلى العراق خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر محرم حتى ليلة أمس".

هذا وأعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يوم الخميس الماضي، أن الإحصائية المحدثة أظهرت وصول عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة الأربعاء الماضي إلى 2,887,305 زائرين في ظل استمرار التوافد لإحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).