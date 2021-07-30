ملوحة المياه تجهز على الثروة السمكية في اهوار الجبايش (صور)

شفق نيوز/ كشفت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تعرض الثروة السمكية لإبادة جماعية بسبب ملوحة المياه.

وقال مدير المنظمة، رعد الاسدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "اهوار قضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة شهدت إبادة جماعية للأسماك اليوم بسبب درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع ملوحة المياه فيها"، لافتا إلى أن "المناطق التي تضررت بشكل كبير في نفوق الأسماك هي اهوار ايشان گبة وأبو سوباط".

وطالب الاسدي، بــ" معالجات سريعة للأمر قبل فوات الأوان"، لافتا إلى أن "هناك أربعة أنواع من الأسماك تضررت من هذا النفوق في الاهوار أبرز سمك (الخشني)".