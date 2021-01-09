ملف المحاضرين يشعل ازمة في ديالى وسط اتهامات "التلاعب والمحسوبية"

شفق نيوز/ اثار اعلان تعيينات اسماء المحاضرين في ديالى ازمة كبيرة في اوساط المحافظة ومواقع التواصل الاجتماعي وسط اتهامات بالتلاعب والمحسوبية من قبل جهات ومسؤولين في ديالى.

ونقل محاضرون لم تظهر اسماؤهم في التعيينات لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من القوائم المعلنة شهدت خروقات وتلاعب كبيرة في سنوات الخدمة والنقاط المعتمدة على حساب الضوابط والاليات المعتمدة مؤكدين وجود اخطاء وغبن طال الكثير من المستحقين ممن تتوافر بهم شروط التعيين".

ودعوا المحافظة إلى "معالجة الاخطاء وانصاف المستحقين واعادة تدقيق الاسماء المعلنة حفاظاً على معايير العدالة والمحسوبية للخريجين الذين يعانون البطالة والتهميش منذ سنوات طويلة".

من جانبها، اكدت لجنة التعيينات المعنية بملف المحاضرين في ديالى "فتح باب الاعتراض عبر استمارة الكترونية اطلقتها لاستلام الاعتراضات وتدقيقها ومعالجتها وفق معايير العدالة والاستحقاق".

بدوره قال مدير اعلام تربية ديالى عمار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن دائرته "جهة تنفيذية غير مسؤولة عن تعيينات المحاضرين"، مشيراً إلى أن "اعداد الاسماء واعلانها تم عبر لجنة التعيينات في محافظة ديالى ".

واعلنت محافظة ديالى اسماء 15 الف محاضر موزعين في الوحدات الادارية بعد عمليات تدقيق وفرز امتدت لأكثر من 3 اشهر من قبل لجنة خاصة في ديوان المحافظة.