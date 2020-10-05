مكافحة الارهاب ينعى 4 من مقاتليه بحادث سير في الانبار

شفق نيوز/ نعى جهاز مكافحة الارهاب، يوم الاثنين، وفاة اربعة من مقاتليه جراء حادث سير غربي العراق.

وقال جهاز مُكافحة الإرهاب، في بيان له ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "ينعى أربعةٌ من مُقاتليه الغيارى الذين وافتهم المنية أثر حادث سير مؤسف على طريق هيت الرمادي" في محافظة الانبار غربي العراق.

وأضاف "ينتابُنا الأسفُ على فُقدان هؤلاء الشُجعان ونسأل الله تعالى أن يحتسبهم شُهداء عنده... تعازينا الحارة إلى عوائلهم وذويهم".

وافاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أمس الاحد، بوفاة شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة نتيجة حادث سير على طريق هيت رمادي، دون أن تتضح حينها هويات الضحايا.