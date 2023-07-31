مقصلة "المحتوى الهابط" تطال رجل دين معمم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بصدور أمر استقدام بحق رجل دين يدعى "السيد أبو حبيب الصافي"، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط اتخذت الاجراءات القانونية بحق رجل معمم يدعى ابو حبيب الصافي، وتم اصدار امر استقدام بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ وفق احكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة، على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار الدولة".

وخلال شهر شباط/ فبراير 2023، شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.