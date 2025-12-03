مقتل طفل بانفجار مخلف حربي جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في منطقة حقل صبة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار نتيجة انفجار مخلف حربي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الضحية كان ضمن أفراد عائلته في (كشته) في مناطق البر الصحراوي جنوبي العراق.

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أكد في شباط /فبراير 2025، أن العراق يعد من أكثر الدول تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية نتيجة تراكم الحروب والنزاعات على مر العقود الماضية.

وقال الغراوي في بيان إن الإحصائيات الرسمية تكشف عن تجاوز عدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في العراق الـ30 ألف شخص منذ عام 2003، بينهم قتلى وجرحى، منهم نساء وأطفال.