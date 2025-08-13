معظمهم إيرانيون .. مصرع واصابة نحو 50 شخصا بحادث مأساوي جنوبي العراق

تسبب حادث انقلاب حافلة كبيرة على الطريق السريع قرب منطقة الرميلة الشمالية، غربي محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، ليل الثلاثاء على الأربعاء، بمصرع وإصابة ما يقارب 50 زائراً إيرانيًا.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين من الإيرانيين القادمين من كربلاء بعد إحياء مناسبة الأربعين وزيارة الإمام الحسين".

وأضاف، أن "الجهات الحكومية الأمنية والطبية استنفرت كامل جهودها لحظة وقوع الحادث وشرعت إلى نقل المصابين وتوفير كل التسهيلات لاسعافهم في المستشفيات القريبة".