معظمهم في إقليم كوردستان.. الهجرة النيابية تحصي أعداد النازحين في العراق

شفق نيوز / كشفت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن عدد النازحين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن معظم النازحين يقطنون إقليم كوردستان، سواء على مستوى المخيمات أو خارجها.

وقال رئيس اللجنة شريف سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النازحين على مستوى العراق، يتجاوز 880 ألف شخص"، مشيراً إلى أن "معظمهم موجودون الآن في إقليم كوردستان، ويعيشون داخل وخارج المخيمات، وغالبيتهم يعيشون داخل مخيمات دهوك، البالغ عددها 15 مخيماً، ومعظمهم من الديانة الإيزيدية".

وأكد سليمان، أهمية "حل ملف النازحين، لكن لغاية الآن ورغم الضغط الدولي، لم يبدأ العراق بخطوات عملية جدية، في حل موضوع النازحين، رغم وجود اتفاق في البرنامج على حل ملف النازحين وكذلك الوثيقة الموقعة في ائتلاف إدارة الدولة ولغاية الآن للأسف الشديد لم نبنِ بخطوات جدية".

وأرى أن "الخطوة الإيجابية التي من شأنها حل هذا الإشكال بشكل عام هو تطبيق اتفاقية سنجار، وعلى أقل تقدير إعادة النازحين لأن معظم النازحين الذين هم في المخيمات من أهالي سنجار، فتطبيق اتفاقية سنجار سوف تحل النسبة كبيرة من مشكلة النازحين، اذا وتم تطبيق اتفاقية سنجار فإننا سنحل أزمة النازحين بالنسبة 85%".