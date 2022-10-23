"مطبات الموت" تنذر بمجازر بشرية في مدينة عراقية

شفق نيوز/ حذر أهالي محافظة ديالى من مجازر بشرية تسببها "مطبات مرورية" أنشئت حديثاً لمنع قيادة السيارات فوق معدلات السرعة المقررة في مركز مدينة بعقوبة.

وأبلغ مواطنون، وكالة شفق نيوز، أن "المطبات أصبحت مصائد موت لهم، بسبب مخالفتها للضوابط والمعايير المرورية ومعايير السلامة، بعدما تم نصبها بالتنسيق بين مديريتي المرور والبلدية في شوارع بعقوبة للحفاظ على سرعة السير المقررة وتفادي الحوادث".

وأضافوا أن "المطبات المرورية خطرا كبيرا بسبب ارتفاعها بشكل ملفت وعدم تمييزها من قبل سائقي العجلات ما ينذر بكوارث بشرية ومجازر دموية لا يمكن احتواء عقباها".

ودعا مواطنون، عبر الوكالة، المرور والبلدية إلى "إزالة المطبات المرعبة، واستبدالها بمطبات اصطناعية حديثة تضمن سلامتهم، وتمنع وقوع حوادث مميتة خارج إرادة السائقين".

وأنشأت مديريتا مرور وبلدية بعقوبة، في وقت سابق مطبات مرورية في شوارع المدينة الرئيسة، ما أثار امتعاض الاهالي بسبب مخالفتها لمعايير السلامة.