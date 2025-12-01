أمطار واسعة.. العراق على موعد مع حالة جوية فعّالة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الاثنين، إلى حالة جوية ممطرة نهاية الثلث الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وسط مؤشرات "ديناميكية مميزة".

وبحسب الراصد الجوي صادق عطية فإن "المخرجات الأولية لنماذج الطقس تُظهر إشارات إلى حالة جوية ممطرة تبدأ مع نهاية الثلث الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي تؤثر في مناطق واسعة من العراق ومصر وبلاد الشام والسعودية وإيران وتركيا".

وأشار عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إلى أنه "في حال ثبات المعطيات الحالية، يُتوقع أن تكون حالة جوية فعّالة ومثالية تشمل مناطق واسعة من العراق، مع فرص لهطولات متفاوتة الشدة بحسب موقع وتشكل المنظومة الجوية".

وأوضح أن "هناك عناصر ديناميكية وحرارية داعمة لهذه الحالة أبرزها نزول شبه قطبي في الطبقات العليا يعمل على تعزيز عدم الاستقرار، وجبهة سطحية ترافق منخفضاً متوسطياً يوفر الرفع الديناميكي المناسب، واندفاع مجرى مداري محمل برطوبة وافرة من البحر الأحمر، ما يدعم تكاثف السحب واستمرار الهطولات".

ومن العناصر الداعمة للحالة الجوية الممطرة "حمل حراري جيد يسهم في تطور السحب الركامية وزيادة فعالية الهطول، ورياح سطحية إيجابية تعزز التلاقي وتغذية المنظومة بالرطوبة"، وفق عطية.

مع ذلك، نوّه الراصد الجوي إلى أن "التوقعات الحالية تبقى (غير ثابتة)، إذ تُظهر النماذج العددية تبايناً ملحوظاً في تحديد شدة الحالة ومناطق تأثيرها".

وتوقع عطية في الختام أن "الصورة تتضح بشكل أدق خلال اليومين المقبلين مع اقتراب الحدث ودقة رصد العناصر المؤثرة".