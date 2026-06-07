مطار كركوك يعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، مساء اليوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار وحتى إشعار آخر، على خلفية إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية وفق توجيهات سلطة الطيران المدني العراقي.

وذكرت إدارة المطار في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تود إعلام المسافرين الكرام بإلغاء جميع الرحلات المجدولة من المطار بشكل مؤقت، مؤكدةً أن القرار يأتي انسجاماً مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن حركة الطيران في البلاد.

وأضافت أن إدارة المطار ستواصل متابعة المستجدات المتعلقة بالملاحة الجوية، وستقوم بإبلاغ المسافرين بأي تطورات أو قرارات جديدة تخص استئناف الرحلات فور صدورها.

ودعت المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية للمطار للحصول على آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران والرحلات الجوية.

ويأتي تعليق الرحلات في مطار كركوك بعد إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة مطاري بغداد وأربيل وإعلان سلطة الطيران المدني العراقي، مساء الأحد، غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة على خلفية تجدد التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل.