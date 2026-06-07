العراق يغلق أجواءه لثلاثة أيام على خلفية التصعيد الإقليمي (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، مساء اليوم الأحد، غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة وذلك بشكل مؤقت واحترازي.

وأشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأوضحت أن القرار سيخضع للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن.

هذا وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد مساء الأحد، بإغلاق الأجواء العراقية وتوقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، وذلك بعد شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل رداً على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "إغلاق الأجواء العراقية وتوقف الحركة الملاحية بشكل موقت في مطار بغداد".

ومساء اليوم الأحد، شنت إيران مجموعة من الموجات الصاروخية على إسرائيل، فيما قالت الأخيرة إنها تعمل على اعتراضها وسط دوي لصفارات الإنذار شمال إسرائيل.