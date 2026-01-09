أمطار سريعة وكتلة باردة.. تطورات طقس العراق خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء الجمعة، إلى تشكل زخات مطر سريعة مع تقدم جبهة المنخفض الجوي ببطء نحو شرق البلاد، ومع عبور الجبهة تندفع كتلة هوائية باردة تبدأ من جهة الغرب خلال ساعات الليلة لتشمل باقي المدن تباعاً.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن "جبهة المنخفض الجوي تتقدم ببطء نحو الشرق، وعلى امتداد مسارها تتشكل زخات مطر سريعة تمتاز أحياناً بالغزارة".

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز فإنه "مع عبور الجبهة، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، إذ تندفع كتلة هوائية أبرد نسبياً مصحوبة برياح شمالية غربية تبدأ من جهة غرب البلاد خلال ساعات الليلة، لتشمل باقي المدن تباعاً".

ونوهت: "لكن تبقى المنطقة الشمالية ومناطق شرق البلاد تحت تأثير بقايا الحالة الجوية، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال يوم السبت، على فترات متفاوتة".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي توقع في حديث لوكالة شفق نيوز، الجمعة، دخول البلاد في سلسلة منخفضات جوية ممطرة خلال الشهرين المقبلين، نتيجة دخول العراق فترة رطوبة مشبعة قادمة من القرن الأفريقي بالتزامن مع نشاط واضح للبحر الأحمر.

وأول هذه الحالات ستبدأ - بحسب الزيادي - خلال الساعات المقبلة مع تقدم منخفض جبهوي ممطر محمل بالسحب الركامية"، مرجحاً أن "غزارة الأمطار ستتركز في المحافظات الشمالية والوسطى، فيما ستكون متفاوتة الشدة في باقي المناطق".