مصرع 6 أشخاص بحادثي سير في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

لقي شابّان من أهالي محافظة صلاح الدين مصرعهما، مساء اليوم الخميس إثر حادث سير وقع جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر مصدر طبي، وكالة شفق نيوز، إن "حادث سير نجم عن اجتياز خاطئ من إحدى المركبات، على طريق كركوك - تكريت ضمن ناحية الرشاد، ما أدى إلى تصادم سيارة هونداي مع سيارة كيل بشكل مباشر".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة شابّين أحدهما موظف في دائرة صحة صلاح الدين، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبتين".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بمصرع 4 أشخاص بحادث سير شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير مروع وقع على طريق بلدروز - مندلي شرقي ديالى، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم شقيقين اثنين".