مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم إيرانيون بحادثي سير في واسط ومدينة كوردستانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، مصرع سائق دراجة جراء حادث سير قرب مبنى جامعة كرميان في كلار، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت داخل مدينة كلار (مركز إدارة كرميان) قرب مبنى جامعة كرميان عندما اصطدمت دراجة نارية ذات عجلتين مع سيارة من طراز (تويوتا)"، لافتاً إلى أن "الحادثة تسببت بمصرع سائق الدراجة النارية فيما أصيب شخص آخر بجروح".

وأكد البيان، نقل المصاب إلى مستشفى طوارئ الشهيد هزار في كلار، مبيناً أن "فريقا من مديرية مرور كرميان فتح تحقيقاً بالحادث".

وفي واسط، ذكر مصدر طبي بدائرة صحة المحافظة، أن "حادث سير وقع على الطريق العام قرب الحدود (العراقية_الإيرانية) في منفذ مهران المشترك بين البلدين، وأدى لمصرع 3 إيرانيين وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الفريق الطبي العراقي الموجود في المنفذ أجرى الإسعافات الأولية للجرحى، فيما وصل فريق إيراني ونقل المتوفين والجرحى لمدينة إيلام الإيرانية على الفور".